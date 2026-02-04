MN - Oggi lavoro di scarico a Milanello, poi tre giorni di riposo. Si riprende domenica

di Manuel Del Vecchio

Nella mattinata di oggi la squadra ha fatto lavoro di scarico a Milanello dopo la sfida di ieri sera al Dall'Ara contro il Bologna. Allegri ha concesso ai giocatori tre giorni di riposo, e la ripresa degli allenamenti, apprende la redazione di MilanNews.it, è prevista per domenica pomeriggio

Nel weekend il Milan non giocherà in campionato a causa del rinvio della sfida di San Siro contro il Como, con l'impianto meneghino impegnato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I rossoneri torneranno poi in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa.

