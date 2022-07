MN - Origi in doppia cifra? Riera: "Diamogli una chance al Milan"

MilanNews.it

Albert Riera, ex esterno del Liverpool e della nazionale spagnola e attuale allenatore del Olimpija Ljubijana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Origi in doppia cifra: “Bisogna tenere in considerazione che non lui non è stato una prima scelta. E se giochi solo là meta delle partite poi non è facile andare in doppia cifra. Ora diamogli una chance al Milan…”