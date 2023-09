MN - Ovazione di San Siro per Tonali alla lettura delle formazioni

Arrivati alla lettura delle formazioni del Newcastle, oggi a San Siro per la prima giornata del girone F, tutto lo stadio si è lasciato andare ad un'enorme ovazione per Sandro Tonali, tornato da avversario dopo la cessione estiva. Per tutti gli altri calciatori del Newcastle, ovviamente, bordata di fischi.