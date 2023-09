MN - Paal: "La qualità e la fisicità di Reijnders faranno la fortuna sua e del suo club"

"Tijjani Reijnders? Ci ho giocato contro, è forte", ha raccontato Kenneth Paal in esclusiva alla redazione di Milannews.it. Il terzino sinistro del Queens Park Rangers, che milita attualmente nella Championship inglese, in passato ha giocato nel PSV Eindhoven e nel PEC Zwolle, l'ex squadra del centrocampista rossonero.

Il tuo paese ha sempre prodotto grandi campioni dal punto di vista della tecnica. Da Van Basten a Cruijff, passando per Sneijder, Robben e tanti altri hanno fatto la storia. Tijjani ha dimostrato di essere molto bravo nel palleggio, tra le linee e negli inserimenti. Ma ha anche la tecnica tipica "olandese"?

"In Olanda ci sono tanti giocatori tecnici. Nel mio paese la tecnica viene sviluppata sin dalle giovanili e questo aiuterà molto Reijnders in Italia e gli altri miei connazionali sparsi in tutti i grandi campionati. Poi la sua fisicità e qualità da box-to-box lo aiuteranno ancora di più. Queste sue caratteristiche faranno la fortuna di Tijjani e del suo club. Sono sempre fiero dei miei Dutch boys".