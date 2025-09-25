MN - Pagliuca: "Ecco l'acquisto più azzeccato del Milan. Centrocampo più forte della A? La penso così"

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così dei rossoneri.

Il centrocampo del Milan con Modric, Rabiot e Fofana è il più forte della A?

"Rabiot è stato l'acquisto più azzeccato, Modric a 40 anni stupisce ancora, Fofana può fare benissimo in quella posizione. Insieme a quello dell'Inter penso sia uno dei migliori del nostro campionato".