MN - Pagni: "È il momento propizio per vendere il Milan"

MilanNews.it

Il giornalista di Repubblica Luca Pagni, esperto di sport e finanza, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su se sia il momento propizio per vendere il Milan: “Il Milan ha messo a posto i conti, se non ha raggiunto il pareggio di bilancio lo farà a brevissimo. Non ha debiti, è tornato stabilmente in Champions League e il progetto stadio è molto avviato viste le recenti dichiarazioni congiunte tra Milan e Inter”.