MN - Pagotto: "Per quel che il mercato poteva dare Allegri è la scelta migliore. Avrà tanto da lavorare"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Angelo Pagotto ci dice la sua sul momento attuale dei rossoneri, dal ritorno di Massimiliano Allegri al caso Maignan. Ecco le sue parole:

Pistoia ha una sorta di filo conduttore col Milan. Oltre a te i sono Stefano Carobbi come responsabile del settore giovanile e Massimo Taibi come direttore sportivo. E a Pistoia ha giocato anche Massimiliano Allegri

"Allenatore che ho avuto modo di conoscere in una delle ultime tappe della mia carriera, a Grosseto. Non gli andò benissimo perché fu esonerato, ma la colpa fu del presidente Piero Camilli che era diciamo vulcanico, se qualcosa per un mese non andava bene cambiava tutto".

Che allenatore era Allegri a Grosseto?

"Era giovane ma già con buone idee e faceva star bene la squadra. Era davvero un buon gestore, i ragazzi lo seguivano. Umanamente molto apprezzato, ricordo che il gruppo doveva auto-responsabilizzarsi. E noi veterani facevamo un po' da collante del gruppo. Allegri era bravo a darci forza".

Una bella sfida quella di tornare in un Milan in ricostruzione

"Per quel che il mercato poteva dare, Allegri è la scelta migliore. Al Milan non può andarci una scommessa e Allegri è una garanzia. certo, avrà tanto da lavorare, ci sono giocatori da ricondizionare".