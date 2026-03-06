MN - Pancaro: "Giusto continuare con Allegri. Modric? È un fuoriclasse, giocatori come lui non hanno età"

vedi letture

Domenica si gioca il derby, partita che potrebbe avere un peso specifico determinante sul destino di questo campionato. Di questa importante sfida ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Giuseppe Pancaro, ex giocatore rossonero che in carriera ha avuto modo di essere protagonista in tre di questi derby, vincendone due (nella stagione 2003/2004) e pareggiandone uno (2004/2005).

Come valuta il lavoro fino a qui di Massimiliano Allegri? Pensa che le critiche rivolte sul gioco sono esagerate?

"Non è un Milan spettacolare il suo, però il lavoro ad oggi più che positivo, perché il Milan veniva da alcuni anni negativi ed Allegri ha riportato il Milan a rigiocare per i primi posti del campionato. I risultati sicuramente sono positivi".

Si parla della possibilità che possa andare via già l’anno prossimo: crede che il Milan debba puntare ancora su di lui?

"I risultati sono dalla sua parte, quindi secondo me quando un allenatore porta alla fine i risultati è giusto continuare con lui".

Modric a 40 anni fa ancora la differenza: se lo aspettava?

"È un fuoriclasse, e i fuoriclasse non hanno età".