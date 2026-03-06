MN - Pancaro su Leao: "Intuizione geniale di Allegri spostarlo centravanti. Può essere l'arma in più del Milan nel derby"

Domenica si gioca il derby, partita che potrebbe avere un peso specifico determinante sul destino di questo campionato. Di questa importante sfida ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Giuseppe Pancaro, ex giocatore rossonero che in carriera ha avuto modo di essere protagonista in tre di questi derby, vincendone due (nella stagione 2003/2004) e pareggiandone uno (2004/2005).

Dove si vincerà secondo lei il derby? In difesa, in attacco, nei singoli…

"Io penso che le due squadre se la giocheranno con le rispettive armi. Sono due squadre che hanno un'identità ben precisa: l'Inter proverà a dominare la partita e di vincere attraverso il fraseggio e il dominio del gioco. Il Milan invece cercherà di difendersi bene, compatti, cercando di fare male in contropiede o in ripartenza con i giocatori che ha, in particolare Leao, che in campo aperto può diventare devastante".

Leao viene tanto criticato ma i numeri sono dalla sua: la convince da prima punta, ma soprattutto, può essere l’uomo in più del Milan domenica?

"Questa è stata un'intuizione geniale di Allegri di spostare Leao centravanti, togliendogli quasi ogni compito difensivo, cosa che lui faceva fatica a fare. Quindi lasciandolo libero di dedicarsi esclusivamente alla fase offensiva, di rimanere fresco e di poter sfruttare su campo aperto le sue qualità migliori".