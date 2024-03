MN - Pauluzzi (L'Equipe) sul futuro di Theo: "Ormai lui è un capitano alla pari di Calabria"

Olivier Giroud con molta probabilità lascerà il Milan a fine stagione: lo aspetta l'America, più precisamente Los Angeles. Per i rossoneri sarà complicato sostituire un giocatore di tale spessore, che nonostante le 37 primavere segna con una frequenza degna dei tempi migliori. E facendosi trovare sempre decisivo nei momenti che contano. Ne abbiamo parlato col collega de L'Equipe, Valentin Pauluzzi:

Allargando il discorso agli altri francesi: da seguire con attenzione la questione Maignan, con le trattative per il rinnovo che non decollano

"Su Maignan aspetterei perché ad esempio Théo era nella stessa situazione quando ha rinnovato: era già uno dei migliori nel suo ruolo, con società pronte a offrirgli il doppio rispetto a quanto poteva offrire il Milan, ma alla fine ha scelto il progetto sportivo. Chissà se Maignan farà la stessa scelta alla fine, perché comunque la componente del gruppo è importante. Non penso che tra i titolari sia facile lasciare questo Milan per quello che si è creato. Certo, non è il Milan dell'epoca di Ancelotti ma anche qui c'è un bel senso di appartenenza".

Théo è un altro giocatore che piace alle big d'Europa

"Lo stesso discorso. Ormai lui è un capitano alla pari di Calabria. L'addio di Maldini è stato alla fine metabolizzato, si poteva pensare che i giocatori potevano farsi un po' di domande ma alla fine è passato tutto".