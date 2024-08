MN - Pedro Moreira, ex vice di Fonseca: "Tifosi scettici? Con Paulo vinti 9 titoli"

vedi letture

Il "trofeo Berlusconi" è stato l'occasione per i tifosi del Milan di salutare per la prima volta a San Siro la nuova squadra. E il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Accolto tra lo scetticismo generale, il tecnico portoghese fin qui è stato protagonista di uno dei migliori pre-season di sempre dei rossoneri. È pur sempre calcio d'agosto e va pesato come tale, ma le prime indicazioni sono sicuramente positive. In esclusiva per MilanNews.it è intervenuto un suo storico collaboratore, Pedro Moreira.

L'accoglienza dei tifosi al suo arrivo è stata un po' freddina, poiché considerato un tecnico "da 4° posto" e non oltre

"Prima di tutto non va dimenticato che Fonseca ha vinto 9 titoli, non si può certo dire che sia un tecnico che non vince".

Nell'immaginario collettivo le due stagioni alla Roma hanno condizionato il giudizio

"Alla Roma ha fatto buone stagioni, raggiungendo una semifinale di Europa League in un periodo particolare. E poi bisogna vedere il quadro completo, la squadra a disposizione e la qualità del gioco. Paulo conosce già il calcio italiano, che peraltro lo ha cambiato un po' e i risultati si sono visti a Lille. Al Milan ha la possibilità di creare una filosofia vincente e proporre un calcio attraente".