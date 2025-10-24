MN - Perché il gol di Leao in Milan-Pisa è regolare
Milan subito in vantaggio contro il Pisa con un tiro-cross di Leao dalla sinistra che sorprende Semper. Attimi di attesa prima della convalida perché in sala VAR hanno dovuto controllare la posizione di Pavlovic al momento del tiro, con il serbo che sembrava essere nella visuale del portiere del Pisa.
Buon lavoro da Lissione, in quanto secondo le linee guida AIA di quest'anno per situazioni di fuorigioco "geografico" di un giocatore davanti alla linea di visione del portiere al momento del tiro la casisica è ben definita. Se la conclusione arriva da lontano, indicativamente è il limite dell'area il riferimento da prendere in considerazione, ed il giocatore in posizione di fuorigioco è lontano dall'estremo difensore, si prende in considerazione l'area di porta come riferimento, allora l'indicazione è di non annullare perché si ritiene che il portiere non sia limitato nel suo tentativo di giocata/parata. 1-0 quindi assolutamente regolare.
