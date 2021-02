MN - Perrone: "Nel Milan mancano i gol dei centrocampisti. Tonali? Non ha convinto"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Roberto Perrone. Queste le sue parole: "Il Milan ha fatto il suo gioco. L’Inter forse in Italia è stata la prima con Conte a fare la famosa partenza dal basso, allora Pioli ha tentato di impedire il gioco agli avversari o comunque indurli all’errore, ma non ci è riuscito. Credo che il centrocampo sia fondamentale, quello dell’Inter è superiore non solo a quello del Milan ma anche a quello della Juve. Poi a me Tonali non ha convinto completamente fino ad ora, e probabilmente non ha convinto neanche Pioli perché se Bennacer fosse stato disponibile sarebbe stato lui il titolare. Conte è riuscito a trovare l’equilibrio, e quando lo trovi allora hai risolto un sacco di problemi. Ha fatto un sacco di fatica perché anche lui aveva un centrocampo un po’ ballerino, però adesso ha trovato tutta la quadratura, ha trovato Perisic che era un esterno che difendeva poco e ora difende. Il Milan era riuscito a superare le sue debolezze a centrocampo, per un anno è andato oltre le sue possibilità. Adesso la vera lettura, la vera chiave, è capire la reazione. È stato avviato qualcosa e mi auguro che il Milan lo certifichi. Secondo me a centrocampo bisogna trovare qualcosa di più, i centrocampisti devono fare più gol. Nell’Inter ci sono questi centrocampisti, nella Lazio e nell’Atalanta anche. Nel Milan mancano e si è visto. Ibra ieri ha avuto due occasioni e si è trovato davanti un grande portiere e si è un po’ inceppato, sono mancate le alternative”.