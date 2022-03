MN - Pillon: "È sempre il Milan di Ibrahimovic, sia che giochi che non giochi"

MilanNews.it

Mister Bepi Pillon si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: “E’ sempre il Milan di Ibrahimovic. Quando gioca, quando non gioca, quando è in panchina e quando è in tribuna. Quando hai il carisma di Zlatan fai la differenza sempre. Se poi sta bene, in campo, è ancora decisivo”.