MN - Questa sera a Lecce la Curva sosterrà la squadra: i dettagli

Il tifo organizzato del Milan, con in testa la Curva Sud, questa sera tornerà a cantare per i rossoneri. È quanto emerso nelle ultime ore e questo è certamente un bel segnale per la squadra, che sicuramente avrà patito l’assenza dei cori e degli incitamenti dei propri tifosi più caldi e passionali. Non è un caso che Luka Modric, dopo la sostituzione con il Bari, si guardò attorno cercando con lo sguardo la Curva Sud per come l’ha conosciuta anche lui nel corso degli anni.

Dunque, al Via del Mare, si torneranno a sentire i cori della Sud, ma si rivedranno anche gli stendardi e il consueto “muro nero” che ha contraddistinto la curva milanista negli ultimi anni. Che questo sia un primo passo in avanti anche per un disgelo a San Siro? Presto per dirlo, ma di sicuro c’è che qualcosa di positivo si sta muovendo. Nessuno canta vittoria in maniera definitiva, ma quanto visto nelle prime due gare casalinghe del Milan è stato decisamente deprimente, con le tifoserie di Bari e Cremonese che hanno effettuato dei monologhi di tifo in casa del Milan, una cosa mai vista e che – ci auguriamo – non si dovrà più ripetere.

Intanto, questa sera, i giocatori torneranno a sentire quei cori e quel supporto che anche loro, seppur in maniera silente, sperano di tornare ad avere dalla propria parte. Un passo alla volta, in attesa di rivedere San Siro in modalità bolgia. Perché un Milan senza tifo ha già dimostrato di avere un fattore in meno, ovvero la sua gente.