MN - Questa sera la Primavera ospite a San Siro con il direttore Vergine
Nella gara di questa sera che si giocherà fra poco più di un'ora a San Siro tra Milan e Fiorentina, allo stadio sarà ospitata la squadra del Milan Primavera. Come appreso di MilanNews.it i giovani rossoneri, con il tecnico Giovanni Renna e o staff, accompagnati dal dirigente responsabile del settore giovanile rossonero Vincenzo Vergine i ragazzi saranno presentati in campo da Germano Lanzoni, lo speaker del Diavolo, nel pre partita. Quindi prenderanno posto nella tribuna autorità.
Le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli
