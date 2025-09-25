MN - Rabiot fiducioso: "Siamo una squadra di qualità, ma anche solida. Stiamo creando un bel gruppo"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni sul momento della squadra:

Allegri è cambiato rispetto alla Juventus?

"E' un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo".

Milan-Napoli è già una partita Scudetto?

"Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. E' una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato