MN - Ravezzani: "Ibra ha espresso concetto chiaro a tutti: che il Milan voleva un allenatore aziendalista"

Dopo mesi di silenzio, Zlatan Ibrahimovic ha rotto il ghiaccio nella giornata di giovedì, parlando del suo nuovo ruolo di Senior Advisor rossonero e annunciando Paulo Fonseca come allenatore. Lo svedese ha parlato anche dei piani rossoneri nel medio-lungo periodo. Ai microfoni di MilanNews.it, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci ha detto la sua:

È stato sempre Ibrahimovic ad annunciare Paulo Fonseca, ritenuto l'uomo giusto per questo progetto

"Quando lui si presenta come dirigente della società e non poteva dire altro sul nuovo allenatore. Del resto presumo che Giuntoli dirà lo stesso di Motta. Anche lì ha espresso un concetto chiaro a tutti, cioè che il Milan voleva un allenatore aziendalista, che praticasse il calcio e valorizzasse i giovani. Certo, solo qualche settimana fa Ancelotti, che dopo aver vinto la Champions disse: 'Mi hanno preso per vincere, non per valorizzare i giovani'".