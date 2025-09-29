MN - Reijnders: "Al Milan arrivati tanti centrocampisti di qualità: spero vinca la Serie A"
La redazione di MilanNews.it ha intervistato Tijjani Reijnders tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Manchester. Un estratto delle dichiarazioni dell'ex centrocampista rossonero che è passato al Manchester City di Guardiola la scorsa estate dopo due anni straordinari a Milano.
Il club sapeva che avresti lasciato un vuoto incolmabile prendendo ben quattro centrocampisti come Jashari, Rabiot, Ricci e Modric per sostituirti...
"Non so se hanno preso così tanti centrocampisti solo perché me ne sono andato io (Reijnders scoppia a ridere, ndr). Sono arrivati tanti centrocampisti di qualità e spero che diano il massimo per riportare il Milan lì dove merita: in Champions League e a lottare per vincere trofei."
Dopo un grande avvio di stagione il Milan può già vincere lo Scudetto?
"Certo che sì. Il Milan ha allestito una grande squadra e io mi auguro che vinca la Serie A."
