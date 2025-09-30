MN - Reijnders: "Manchester City miglior decisione per me dal punto di vista sportivo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Tijjani Reijnders tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Manchester. Un estratto delle dichiarazioni dell'ex centrocampista rossonero che è passato al Manchester City di Guardiola la scorsa estate dopo due anni straordinari a Milano.

Tijjani, com'è stato lasciare il Milan per andare al Manchester City?

"È stato davvero difficile andar via dal Milan perché avevo un grande con rapporto con tutti lì. Con i tifosi, i compagni di squadra, lo staff... e tutto ciò ha reso la mia partenza difficile a livello emotivo. Ma..."

Ci dica...

"Poi è venuto a bussare il Manchester City e da un punto di vista sportivo era la miglior decisione per me."