MN - Ricordate André Cruz? Il brasiliano ha cambiato vita: "Ora lavoro nella politica"

Napoli-Milan ci dà l'occasione di fare un tuffo nel passato, con i tanti doppi ex che hanno vestito la maglia azzurra e quella rossonera. Tra essi André Cruz, difensore che nella nostra Serie A si fece apprezzare per la sua abilità sui calci piazzati. Arrivò nel Milan nell'estate del 1997 proprio dal Napoli (via Inter, che aveva inizialmente acquistato il suo cartellino, salvo poi scambiarlo con Francesco Moriero). Cosa fa oggi il brasiliano? Ce lo ha raccontato lui stesso, in esclusiva per MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA)

André Cruz, cosa fai oggi?

"Lavoro nella politica anche se non mi definirei un politico. Ma ho un ruolo nella mia città, che è Santa Barbara do Oeste, al servizio del sindaco Rafael Piovezan. Mi occupo della segreteria dello sviluppo economico".

Cosa ti ha portato a questa nuova vita?

"Conosco Rafael da prima che divenisse sindaco. Parlavamo della nostra città e dei suoi problemi, raccontavo del mio vissuto in Europa. Una volta eletto sindaco, Rafael ha trovato in me una figura che avesse una riconoscibilità per la città, inoltre parlando diverse lingue e avendo vissuto altre esperienze al di fuori dal Brasile potevo essere utile per dare una mano. Ci ho pensato e mi son detto: 'perché no?' Del resto ho deciso di fermarmi qui ho famiglia e dei figli di 13 e 11 anni. Il maschio gioca a calcio".