MN - Riva: "Delibera caotica? Complessa, è stata costruita con l'aiuto di professionisti"
Giornate storiche per Milano dopo il voto sul futuro di San Siro. Abbiamo ripercorso gli ultimi giorni, proiettandoci su quelli che saranno i prossimi passi, con Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.
Su chi parla di una delibera caotica, cosa risponde?
"E' una delibera complessa che è stata costruita con l'aiuto di professionisti. Noi ci siamo avvalsi di un avvocato che è stato individuato tramite evidenza pubblica. Spesso si è entrato in Consiglio comunale parlando di dettagli in maniera superficiale, la cosa importante è che la maggioranza dei consiglieri abbia colto il senso profondo della delibera che si occupa di stadi ma anche di un'area della città che ha profondo bisogno di investimenti".
