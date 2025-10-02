MN - Riva: "Delibera caotica? Complessa, è stata costruita con l'aiuto di professionisti"

Giornate storiche per Milano dopo il voto sul futuro di San Siro. Abbiamo ripercorso gli ultimi giorni, proiettandoci su quelli che saranno i prossimi passi, con Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Su chi parla di una delibera caotica, cosa risponde?

"E' una delibera complessa che è stata costruita con l'aiuto di professionisti. Noi ci siamo avvalsi di un avvocato che è stato individuato tramite evidenza pubblica. Spesso si è entrato in Consiglio comunale parlando di dettagli in maniera superficiale, la cosa importante è che la maggioranza dei consiglieri abbia colto il senso profondo della delibera che si occupa di stadi ma anche di un'area della città che ha profondo bisogno di investimenti".