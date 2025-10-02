MN - Riva su San Siro: "Tra qualche anno ci renderemo conto del valore di questo voto"

MN - Riva su San Siro: "Tra qualche anno ci renderemo conto del valore di questo voto"MilanNews.it
Oggi alle 18:50News
di Federico Calabrese

Giornate storiche per Milano dopo il voto sul futuro di San Siro. Abbiamo ripercorso gli ultimi giorni, proiettandoci su quelli che saranno i prossimi passi, con Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

A due giorni dalla delibera, quali sono le sensazioni su quanto accaduto? 
"La sensazione è quella di aver compiuto un passo storico per Milano, e penso che tra qualche anno, quando ci sarà uno stadio nuovo e il quartiere di San Siro avrà cambiato volto, ci renderemo conto del valore di questo voto".