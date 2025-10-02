MN - Riva su San Siro: "Tra qualche anno ci renderemo conto del valore di questo voto"

vedi letture

Giornate storiche per Milano dopo il voto sul futuro di San Siro. Abbiamo ripercorso gli ultimi giorni, proiettandoci su quelli che saranno i prossimi passi, con Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

A due giorni dalla delibera, quali sono le sensazioni su quanto accaduto?

"La sensazione è quella di aver compiuto un passo storico per Milano, e penso che tra qualche anno, quando ci sarà uno stadio nuovo e il quartiere di San Siro avrà cambiato volto, ci renderemo conto del valore di questo voto".