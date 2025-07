MN - Roma: "Con Allegri punti in alto. Fonseca penalizzato dalla maretta che si era creata"

Ha vissuto l'era berlusconiana e quella di RedBird, portiere e preparatore dei portieri. Flavio Roma è fra le persone che ha visto la grande trasformazione del Milan negli anni. Di seguito un estratto delle sue parole per MilanNews.it.

Si riparte da Tare direttore sportivo e Allegri allenatore

"Personalmente non conosco Tare ma ovviamente ho visto le ottime cose fatte alla Lazio, nonostante le varie peripezie con Lotito. Conosco Allegri, che è tornato 11 anni dopo con qualche scudetto in più e tanta esperienza in più. Quindi più forte di prima. Aspetto non da poco, conosce l'ambiente. Sono fiducioso, io mi sono trovato bene e non posso che parlarne bene. E i risultati, anche se è stato criticato tanto, parlano dalla sua parte".

Una cosa emersa spesso da chi è stato allenato da Allegri è che ha la capacità di far star bene i giocatori

"Sicuramente è così, ti fa stare bene. Ma sa anche usare il pugno di ferro, non te le manda a dire e se è il caso ti affronta a muso duro, senza tanti giri di parole".

Il Milan è passato da una filosofia di calcio dominante che ha portato alla scelta di Fonseca, al pragmatismo di Allegri. Tutto nel giro di un anno

"Non so cosa abbia portato al cambio di linea, ma sicuramente il Milan ha preso un grande allenatore, puntando in alto. Fonseca è un buon allenatore che è stato penalizzato perché dall'addio di Maldini si è creata un po' di maretta".