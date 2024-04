MN - Salvio: "Adli è una persona intelligente: consapevole delle sue qualità"

Fabrizio Salvio, giornalista della Gazzetta dello Sport che qualche giorno fa ha intervistato Yacine Adli per SportWeek, ha rilasciato alune dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it per raccontare la chiacchierata con il centrocampista francese del Milan e per parlare anche del suo rendimento dentro e fuori dal campo.

L'ha colpita qualcosa dell'intervista?

"Sui social qualcuno ha scritto che parla italiano meglio di alcuni italiani. Lui ripete spesso che vuole essere una persona normale, non è una persona speciale. E' una persona colta che legge molto, è un uomo di fede. Ho aspettato un po' per intervistarlo perchè era periodo di Ramadan e dopo l'allenamento doveva pregare, quindi ho dovuto attenderlo un po' prima di poterlo intervistare. E' una persona molto sensibile. Cosa mi ha colpito? Non è facile trovare uno che, alla domanda su che musica gli piace, ti risponde che in questo momento ha bisogno di calma e quindi mi piace sentire il rumore del niente e il suono della vita. Mi ha confermato l'impressione che avevo di lui come persona. Mi piace sottolineare questa cosa che dimostra che è una persona intelligente: lui ha detto di sapere bene che non può piacere a tutti, però dice che vede spazi e linee di passaggi che altri non vedono. E non è una dichiarazione da presuntuoso, è semplicemente consapevole delle sue qualità. Non è uno ruba l'occhio, qualcuno diceva che è troppo lento per il calcio italiano, ma nel campionato francesi corrono come i matti".