MN - San Siro in condizioni critiche: la palla non rimbalza e i rossoneri si lamentano. Rinvio? Cosa dice il regolamento

Come testimoniato dagli inviati di MilanNews a San Siro, le condizioni del prato sono molto critiche a causa della fortissima grandinata che si sta abbattendo su Milano: capitan Leao ha provato a fare alcuni passaggi, ma la palla non rimbalza, così come Musah che, facendo alcune accelerazioni palla al piede, si ritrovava il pallone indietro. Tomori si è lamentato che in queste condizioni non si possa giocare.

Il regolamento prevede che si possa aspettare fino alle 15:45 per il rinvio della partita.