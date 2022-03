MN - Saudati su Giroud: "È sinonimo di garanzia ed esperienza"

MilanNews.it

Luca Saudati, ex attaccante rossonero, si è espresso così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Olivier Giroud: "Quei gol che Ibrahimovic, per forza di cose, non poteva dare con continuità. Ibra è un campione assoluto ma non ha trentacinque partite nelle gambe. La società ha fatto benissimo ad accaparrarsi Giroud garantendosi qualità ed esperienza".