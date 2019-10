MN - Semplici: "Dispiace uscire sconfitti così, prima della punizione non abbiamo rischiato granché"

Leonardo Semplici è intervenuto a MilanNews.it dalla mix zone di San Siro: "Bisogna ripartire dalla prestazione, abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo giocato con personalità, mettendo in campo le nostre qualità. Dispiace uscire sconfitti così, secondo me fino alla punizione di Suso non abbiamo rischiato granché. La squadra aveva svolto la gara nel migliore dei modi. E' mancata un po' di incisività negli ultimi metri, bisognava essere più pericolosi, bisognava leggere le situazioni in maniera migliore. Stasera c'è stato qualche episodio particolare, prima il posizionamento di Piatek poi il possibile secondo giallo a Bennacer. Magari avremmo perso ugualmente ma anche a noi piacerebbe che ci fosse concesso il nostro".