MN - Serena: "Giampaolo bravo a far crescere i giovani. I giocatori che il Milan cerca sono funzionali al suo gioco"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Aldo Serena si è soffermato su Marco Giampaolo: "Forzatamente dovevano prendere un allenatore con capacità di didattica e con l’abilità di far crescere i giovani. Questo è il progetto, non certo un allenatore conclamato. Il progetto è avere un allenatore che sappia impostare una filosofia di gioco ben definita, che sappia far crescere i suoi giocatori, farli maturare. Giampaolo ha un progetto tattico definito. I giocatori che il Milan vuole prendere sono funzionali al 4-3-1-2 di Giampaolo. Credo che i giocatori stiano cercando giocatori giovani che sappiano calarsi in questo modulo”.