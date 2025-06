MN - Sollitto: "Jashari gli assomiglia, ma è più completo di Locatelli"

vedi letture

Ardon Jashari è un obiettivo chiaro del Milan. Il Brugge spara alto, ma parliamo pur sempre di un giocatore che è stato eletto calciatore dell'anno e giovane dell'anno nel massimo campionato belga. Ne abbiamo parlato con l'agente Vincenzo Sollitto, che segue in particolar modo questi mercati.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

A chi può essere paragonato?

"Può essere paragonato al lavoro che fa Locatelli alla Juventus. Ossia un centrocampista che a volte si piazza davanti alla difesa. Un mediano che fa da scudo alla difesa ma all'occorrenza si inserisce in avanti. Paradossalmente è più completo di Locatelli, facendo le debite proporzioni. Perché ricordiamoci che gioca nel campionato belga ed è un giocatore giovane, che si sta evolvendo".

LE INFO SU JASHARI

Ardon Jashari si è trasferito al Brugge la scorsa estate, prelevato dal Lucerna per 6 milioni, firmando un contratto fino al 2028 prendendosi da subito la maglia da titolare e risultando fra i migliori in campo in più di un'occasione. Al punto che già a gennaio il club ha ritoccato ingaggio e allungato l'accordo fino al 2029. Per molti in Svizzera è stato un exploit prevedibile.

Lo svizzero del 2002 viene considerato in patria l'erede di Xhaka, altro nome che piace al Milan. La sua crescita nell'ultimo anno è stata esponenziale: dai 6 milioni pagati l'anno scorso dal Bruges ora il suo valore è di 35 milioni di euro. Per rimanere sempre in tema giovani, la Gazzetta questa mattina propone anche il nome dello spagnolo Javi Guerra, classe 2003 ma già con tanta esperienza alle spalle nel Valencia. Al momento è impegnato in Euro U21 e il costo del suo cartellino sarebbe leggermente minore rispetto a quello del talento rossocrociato.