MN - Sorrentino: "Maignan ha un'esperienza, arriva un percorso molto importante, portiere della Nazionale francese"

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo Verona e Palermo, fra le altre, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro fra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus.

Sulla sfida tra Maignan e Di Gregorio. Oggi chi prenderesti?

"Fare una scelta non è mai bello, perché parliamo di portieri completamente diversi. Maignan ha un'esperienza, arriva un percorso molto importante, portiere della Nazionale francese. Quindi ha un unicum importante. Di Gregorio è al primo anno in una big, al terzo in Serie A, quindi non si possono fare grandi confronti. È chiaro che sono due portieri affidabili in questo momento. Maignan per lo storico che ha e per il vissuto ha qualcosina in più".