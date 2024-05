MN - Strasser: "Il fatto che venga ricordato per qualcosa di importante dai tifosi del Milan è bellissimo"

Dici Rodney Strasser e pensi all'epifania del 2011, al gol al Sant'Elia contro il Cagliari che sblocca una partita complicata a cinque minuti dalla fine. Quel Milan, grazie anche a quel giovane centrocampista, proseguirà la sua strada che lo porterà al 18° scudetto. Oggi Strasser ha 34 anni, ha appeso le scarpe al chiodo dopo una carriera condizionata da alcuni infortuni che ne hanno frenato l'ascesa. Ma non è rimasto con le mani in mano ed è salito all'onore delle cronache negli scorsi giorni per aver aiutato un ospedale di Freetown, capitale della Sierra Leone, suo paese natale. Infatti grazie alla Fondazione che porta il suo nome, Strasser aiuta il suo popolo. Ne ha parlato con noi a MilanNews.it.

I tifosi ti ricordano ancora con affetto

"Quando mi vedono mi ricordano sempre come prima cosa il gol al Cagliari, che è stato importante per la conquista dello scudetto. E questo mi fa un enorme piacere perché sono stati in tanti a vestire la maglia gloriosa del Milan e il fatto che venga ricordato per qualcosa di importante è bellissimo".