MN - Tavolieri: "Saelemaekers ha dimostrato di avere personalità"

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questo inizio di stagione del Milan. L'esterno rossonero si è preso il posto da titolare e sta stupendo per rendimento e furore agonistico. Il collega belga Sacha Tavolieri ha parlato di lui in esclusiva su MilanNews.it.

Com'è cambiato rispetto all'ultimo anno?

"Credo sia molto cambiato dal punto di vista mentale, fisico, poi c'è anche una questione di leadership. Ha dimostrato di avere personalità, in queste prime uscite ha fatto molto bene. Ha acquisito più esperienza, non pensavo potesse arrivare a un livello così importante".