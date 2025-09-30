MN - Tavolieri su Saelemaekers: "Allegri gli ha dato fiducia e lui ha subito dimostrato tanto"

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questo inizio di stagione del Milan. L'esterno rossonero si è preso il posto da titolare e sta stupendo per rendimento e furore agonistico. Il collega belga Sacha Tavolieri ha parlato di lui in esclusiva su MilanNews.it.

Il Milan ha sempre voluto tenerlo?

"Allegri ha sempre avuto fiducia in lui, e sin dall'inizio c'è stato un buon rapporto tra i due. Saelemaekers ha subito dimostrato tanto ripagando la fiducia, c'è una concorrenza sana in quella posizione di campo ma ora sta giocando il migliore in quel ruolo".