MN - Tavolieri su Saelemaekers: "Ranieri ha fatto un lavoro molto importante su di lui"

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questo inizio di stagione del Milan. L'esterno rossonero si è preso il posto da titolare e sta stupendo per rendimento e furore agonistico. Il collega belga Sacha Tavolieri ha parlato di lui in esclusiva su MilanNews.it.

La svolta della sua carriera fino a questo punto?

"Claudio Ranieri ha fatto su di lui un lavoro molto importante, e anche Alexis si è trovato nel momento giusto con un allenatore che ha tirato fuori le sue qualità. Ranieri ha coltivato il suo talento al momento giusto".