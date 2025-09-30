MN - Tavolieri sull'impatto di Saelemaekers: "Mi ha stupito, vuole dimostrare tanto"

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questo inizio di stagione del Milan. L'esterno rossonero si è preso il posto da titolare e sta stupendo per rendimento e furore agonistico. Il collega belga Sacha Tavolieri ha parlato di lui in esclusiva su MilanNews.it.

Ti ha stupito il suo impatto stagionale?

"Ammetto di essere un po' sorpreso, il calciatore ha un talento fantastico ma non aveva mai dimostrato tutto questo nelle precedenti esperienze in Italia. Sono sorpreso perché non lo avevo mai visto così, con questa grinta. Vuole dimostrare tanto, poi si sente sul campo che vuole prendersi una rivalsa".