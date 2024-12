MN - "Tirate fuori i cogl***i": la Curva fischia e contesta i giocatori a fine primo tempo

La contestazione della Curva del Milan continua anche all'indirizzo dei giocatori. A inizio partita tanti i cori contro la società e la proprietà, specialmente contro Cardinale, il più bersagliato per tutto il primo tempo (CLICCA QUI). Ma nel corso del primo tempo non sono stati risparmiati i giocatori rossoneri con diversi cori: "Tirate fuori i coglioni" e "Ci avete rotto il cazzo". Messaggi mandati alla squadra sia nella parte finale della prima frazione di gioco come anche al duplice fischio, accompagnati dai fischi.

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. A disp.: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Dani Silva, Magnani, Serdar, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Tomori, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.