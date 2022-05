MN - Trevisani su Ibra: "Fin da subito si è visto che Leao era meritevole della sua fiducia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto telecronista sportivo Riccardo Trevisani è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. In particolare, il giornalista ha detto la sua sull'apporto di Zlatan Ibrahimovic (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "Ibra arriva dopo il 5-0 contro l'Atalanta, non è un caso. Inizialmente venne vista come una mossa della disperazione, così non è stato. Ricordo bene quel Milan-Sampdoria che fu la sua prima partita in rossonero. Passava la palla solo a Leao e questa cosa è indicativa. Nel “ego” di Ibrahimovic voleva dire che solo Leao era meritevole della sua fiducia, mi rimase impresso e da lì cambiai opinione anche sulle potenzialità di Leao”. Per Trevisani i meriti di Ibra per l'eventuale vittoria dello Scudetto: “Sarebbero suddivisi alla grande tra lui, Stefano Pioli e la società che ha fatto cose straordinarie per chiudere questo cerchio. Ha tenuto botta ai giochi al rialzo di tanti calciatori, ha scelto valide alternative, ha valorizzato prodotti come Maignan, Kalulu ed è lassù pur non avendo giocatori come Brozovic, Osimhen e via dicendo".