MN - Verona-Milan, al Bentegodi presenti Furlani e Tare

MN - Verona-Milan, al Bentegodi presenti Furlani e TareMilanNews.it
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Oggi alle 14:22News
di Manuel Del Vecchio

Presenti al Bentegodi per Verona-Milan, riportano gli inviati allo stadio, anche l'Amministratore Delegato Giorgio Furlani ed il DS Igli Tare, con il dirigente albanese che ha viaggiato con la squadra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bradarić, Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola, Slotsager; Al Musrati, Harroui, Lovrić; Ajayi, Isaac, Vermeșan. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Saelemaekers; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova