In vista del match di domani contro il Celtic a San Siro, Jens Petter Hauge e Brahim Diaz sono in ballottaggio per una maglia da titolare nel tridente alle spalle della punta centrale che sarà ancora una volta Ante Rebic. Stefano Pioli, che è guarito dal Covid-19 e che domani tornerà regolarmente in panchina, prenderà una decisione nelle prossime ore.