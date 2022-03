MN - Verso Milan-Empoli, San Siro va riempiendosi: venduti ad oggi 43mila biglietti

Fonte: Antonio Vitiello

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, ad oggi sono stati venduti 43mila biglietti per Milan-Empoli, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A ed in programma sabato sera alle 20:45. Si prevede un San Siro pieno di 50mila tifosi entro sabato, alla chiusura delle vendite, considerando la capienza al 75%.

di Antonio Vitiello