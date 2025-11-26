MN - Verso Milan-Lazio: fastidio alla schiena per Saelemaekers, lieve affaticamento per Pulisic
Dopo la vittoria nel derby il Milan ospiterà sabato sera a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla convincente vittoria di domenica pomeriggio contro il Lecce. Apprende la redazione di MilanNews che Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic durante la seduta di oggi hanno riportato dei lievi problemi fisici, lavorando comunque per gran parte dell'allenamento odierno in gruppo.
Il belga ha riportato un fastidio alla schiena, mentre per l'americano si tratta di un lieve affaticamento muscolare. Le loro condizioni non sembrerebbero comunque allarmare più di tanto dalle parti di Milanello.
di Antonio Vitiello
