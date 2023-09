MN - Verso Milan-Lazio, presenti oltre 70mila spettatori!

Sabato alle ore 18 il Milan scenderà in campo per affrontare la Lazio nella gara valida per il settimo turno di Serie A. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il pubblico rossonero è pronto a mostrare ancora una volta tutta la sua passione: saranno oltre 70mila i tifosi milanisti sugli spalti a sostenere la squadra.