MN - Verso Milan-Newcastle, domani attesi a San Siro circa 65mila spettatori

Sono attesi 65 mila spettatori - nonostante l'orario delle ore 18.45 di un giorno feriale - a San Siro per il debutto stagionale del Milan in Champions League. Il pubblico rossonero risponde ancora una volta presente e farà sentire tutta la passione alla squadra. Saranno circa 7000 i milanisti dall’estero, provenienti da oltre 100 Paesi da tutto il mondo tra cui Gran Bretagna, USA, Arabia Saudita, Australia e molti altri.

Settecento ospiti in Club 1899 con 10 experience premium a disposizione dei tifosi rossoneri. Sold out anche la “Historical Tram Experience”, in collaborazione con ATM, un tour tra alcuni dei quartieri più iconici di Milano, tra cui Piazza Castello, Brera, il Quadrilatero della Moda, le sedi storiche di AC Milan, Porta Garibaldi, City Life per poi dirigersi verso lo Stadio San Siro.

Per celebrare il 20° anniversario della vittoria della Champions League 2002/03, AC Milan sarà lieto di presentare un nuovo speciale font che in questa stagione accompagnerà la squadra di Stefano Pioli in tutte le notti europee del Club. AC Milan adotterà per la prima volta un font dedicato a una singola competizione sull’intero matchwear stagionale – che si tratti di maglie Home, Away o Third.

Per la seconda stagione consecutiva, il logo di Fondazione Milan apparirà sul retro della maglia in tutte le partite di UEFA Champions League, a ricordare i numerosi progetti realizzati nei primi 20 anni di attività della charity rossonera.