MN - Verso Milan-Udinese: domani alle 12 la conferenza di Max Allegri
MilanNews.it
Domani, giorno di vigilia di Milan-Udinese, gara valida per la 32^ giornata di Serie A in programma sabato alle 18, si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle 12. Come sempre, Milannews.it vi riporterà in diretta tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero con il live testuale.
DOVE VEDERE MILAN-UDINESE
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
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