Tuttosport: "Kostic-Camarda, il futuro sorride". Allegri li valuterà in ritiro e poi...

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L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Kostic-Camarda, il futuro sorride". Se il Milan attuale fa fatica a trovare attaccanti prolifici, per il futuro può contare su due dei ragazzi più promettenti del panorama attuale, vale a dire il 2008 Francesco Camarda e il 2007 Andrej Kostic. Il primo sta giocando questa stagione in prestito al Lecce: la giovane punta ha vissuto una prima parte di stagione di crescita, ma poi ha subito un grave infortunio alla spalla che ha interrotto bruscamente la sua annata sportiva.

Kostic diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero a partire dal prossimo 1° luglio. Preso qualche settimane fa dal Partizan Belgrado per 3,5 milioni di euro, più 4,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, l'attaccante montenegrino terminerà la stagione in Serbia e poi in estate è atteso a Milanello dove sia lui che Camarda verranno valutati in ritiro da Max Allegri. Poi il club, ovviamente in accordo con il tecnico livornese, deciderà il loro futuro: per l'italiano potrebbe esserci un altro prestito, mentre per Kostic un’esperienza nel Milan Futuro con vista sui grandi o un prestito anche per lui.