Paratici esalta Allegri: "E' il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza"

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Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato di essere stato davvero ad un passo dal Milan la scorsa estate, ma poi alla fine è saltato tutto. Ecco le sue parole: "Se è vero che sono stato in trattativa con il Milan l'anno scorso? Non in trattativa. Avevamo chiuso. Due volte nel giro di quindici giorni, mancava solo la firma. Poi mi hanno detto che non se ne faceva più nulla. Se Marotta ci ha messo lo zampino? Non so, non credo, lui ha smentito. E di certo non l'ho chiamato, cosa potevo dirgli? Sei stato tu? E lu cosa poteva rispondermi? 'Ma no, figurati...'. Acqua passata, la mia storia è Firenze".

Non poteva poi mancare una domanda su Max Allegri, con cui ha lavorato a lungo alla Juventus: "Se è vero che Allegri soffriva Cristiano Ronaldo? Allegri è il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza. Qualche difficoltà la ebbe all'inizio con Sarri, più integralista tatticamente, ma poi si adattò. E vinse lo scudetto anche lui, molti se lo sono scordato".