Prosegue molto bene la vendita dei biglietti per il prossimo match casalingo del Milan contro il Verona in programma sabato alle 20.45 a San Siro: secondo quanto appreso da Milannews.it, sono stati finora staccati circa 30 mila tagliandi per la sfida tra rossoneri e gialloblu. Per tutte le info sulla vendita dei biglietti basta cliccare QUI!