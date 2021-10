MN - Verso Porto-Milan: il programma di oggi della squadra rossonera

Questo il programma odierno del Milan in vista del match di stasera contro il Porto in programma alle 21: tra poco, la squadra svolgerà il risveglio muscolare in hotel, seguirà poi il pranzo, il riposo, la merenda e infine la riunione tecnica. Il trasferimento allo stadio è invece previsto alle 18.15. Il Milan rientrerà in Italia nella notte con un volo privato su Malpensa.