MN - Verso Torino-Milan: domani allenamento alle 14.30

Dopo l'eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia per mano della Lazio, il Milan tornerà in campo domani per preparare la trasferta di lunedì sera contro il Torino. I ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo domani alle 14.30 per un allenamento pomeridiano.

Basta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…

Fa un pochino più turnover Allegri rispetto a Sarri, niente di che: la Coppa Italia comunque interessa a entrambi e nessuno fa rivoluzioni. Lunga la fase di studio. Giallo (giusto) a Pavlovic dopo 1’30” dopo un errore di Estupinian. Mezz’ora soporifera senza sussulti, molti errori in ripartenza su ambo i fronti. Fuori dai giochi Rabiot e Loftus, didascalici Ricci e Jashari. La Lazio non punge, il Milan nemmeno. Una mischia in area al 38’ è il primo e unico sussulto dei rossoneri nel 1° tempo, ma non è che i biancocelesti mettano prurito a Maignan. Sonnecchiano anche Leao e Castellanos, Saelemakers nicchia. La frazione si chiude con uno 0-0 senza alcun picco di adrenalina, salvo una parata di Mike da corner allo scadere.

In avvio di ripresa un po’ più intraprendenti gli uomini di Allegri, ma la profondità è un miraggio e nessuno arriva dalle parti di Mandas. Bella combinazione Estupinian-Loftus, la zuccata vola alta. La più bella occasione è ancora per Loftus al 67’ su cross da sinistra di Rabiot (molto sottotono), testa e out. Il Milan tiene palla, campo e gioco, ma al 70’ Leao si divora il gol con un sinistro alle stelle da ottima posizione, bene imbeccato da Estupinan. La squadra di Sarri sta sulle sue senza affondare mai.

Un calcio d’angolo all’80’ sblocca la gara: Zaccagni, colpevolmente liberissimo, di testa infila in porta senza che Maignan possa intervenire, era il primo spillo nella bambolina della Lazio nella ripresa. Dentro Modric e Pulisic. Maignan sventa il 2-0 su Noslin da distanza ravvicinata, poi bella occasione per Pulisic parata in corner. Assalto sterile dei rossoneri nel finale, ma la Coppa Italia del Milan per il secondo anno consecutivo affonda all’Olimpico.